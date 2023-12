Holte Timothée Chalamet für "Wonka" Tipps bei Johnny Depp?

Ging Timothée Chalamet (27) seinen eigenen Weg? Der Schauspieler liefert 2023 wohl einen der Weihnachtsfilme des Jahres. In "Wonka" lässt er die Kultfigur Willy Wonka aus "Charlie und die Schokoladenfabrik" in jungen Jahren wieder aufleben. Die Rolle war 2005 im Vorgänger von Johnny Depp (60) verkörpert worden. Doch Timothée wollte die Figur wohl selbst entwickeln – denn er suchte keine Hilfe bei Johnny!

Auf Nachfrage von E! News, ob Timothée sich Johnnys Rat einholte, als er sich auf die Rolle von Willy Wonka vorbereitete, antwortet er mit einem Nein. Die Hauptinspiration für seine Performance sei aber sowieso Gene Wilder gewesen. Der Komiker war 1971 in die Rolle geschlüpft. "Ich habe die Gene-Wilder-Version geliebt. Das war die Version, die ich zuerst gesehen habe, mit der ich aufgewachsen bin", verrät der 27-Jährige. Dennoch scheint es ihm eine Ehre zu sein, Johnnys Nachfolger zu sein, denn noch vor zwölf Jahren hätte er nie geglaubt, diesen Film promoten zu dürfen.

"Wonka" feierte erst vergangenen Mittwoch in London seine Weltpremiere. Vor allem der Protagonist hinterließ dabei in einem himbeerfarbenen Samtanzug einen bleibenden Eindruck. Aber auch seine Co-Stars strahlten regelrecht. Olivia Colman (49) erschien ganz in Schwarz in einem bodenlangen Kleid mit Cape. Timothées Sidekick Hugh Grant (63) kam im schlichten Anzug zusammen mit seiner Frau Anna Eberstein (40).

ActionPress/LMK Timothée Chalamet als Willy Wonka in "Wonka", 2023

ActionPress Gene Wilder als Willy Wonka

Getty Images Anna Elisabet Eberstein und Hugh Grant bei der Weltpremiere von "Wonka"

