Unter dieser seltenen Krankheit leidet Bushidos Sohn Djibi!

Bushido (45) macht sich Sorgen. Gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (42) hat der Rapper sieben Kinder. Im Alltag der Großfamilie in der Wahlheimat Dubai geht es drüber und drunter – mit so vielen Kids im Haus ist immer etwas los. Doch einer der Sprösslinge kann regelmäßig nicht am Familienspaß teilnehmen. Bushido und Anna-Marias Sohn Djibrail leidet unter dem PFAPA-Syndrom, einer seltenen Fieberkrankheit!

"Es ist nicht lebensbedrohlich, aber sehr beeinträchtigend", erklärt die neunfache Mutter in der Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie". Djibi erlebt periodische Fieberschübe. Die besorgten Eltern berichten: "Wenn ein Kind alle drei Wochen über 40 Grad Fieber hat [...] und kaum mehr laufen kann vor Bauch- und Rückenschmerzen... Du machst dir solche Sorgen!" Der Kleine sei auf Schmerzmittel angewiesen, doch auch diese könnten nicht wirklich Linderung verschaffen. Doch nun gibt es endlich Hoffnung: Ein Arzt in Dubai verschreibt ihm ein neues, vielversprechendes Medikament.

Mittlerweile sei auch die Psyche des Zehnjährigen in Mitleidenschaft geraten. Für die Eltern ist der Zustand schwer zu ertragen: "Er sitzt dann da und ihm laufen einfach die Tränen runter." Bedingt durch seine Fieberkrankheit habe er Depressionen entwickelt. "Er ist in sich zusammengesackt. Er wusste, er fühlt sich jetzt wieder so und kann nicht teilnehmen am normalen Leben", klagt Anna-Maria.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

Anzeige

Getty Images Bushido, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de