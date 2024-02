Vor GNTM: Kandidat Lucas wurde wegen Sexualität gemobbt

Hinter ihm liegt eine schwere Zeit. Lucas Schwarze möchte sich als eines der vielen Männermodels in diesem Jahr bei Germany's Next Topmodel beweisen. Schon in der Auftaktfolge fiel er wegen seiner quirligen Art und seinen Tattoos auf. Doch nicht nur das macht ihn zu dem Menschen, der er heute ist. Auch wegen seiner emotionalen Vergangenheit zog der Schauspieler die Aufmerksamkeit auf sich: Lucas wurde früher gemobbt.

Wegen seiner Sexualität sei der 24-Jährige bei der Bundeswehr drangsaliert worden. "Ich bin da oft wie Dreck behandelt worden", erinnert er sich in der zweiten Folge der Castingshow. Er habe sich damals viele schlimme Dinge anhören müssen: "Wenn ein Mensch dir jeden Tag sagt, […] du bist schwul und scheiße – irgendwann fängst du selbst an zu grübeln und daran zu glauben." Obwohl er sich dagegen gewehrt habe, sei ihm gesagt worden, "dass ich meinen Mund halten soll. Ich wurde richtig angeschrien."

Lucas ist nicht der einzige Kandidat, der eine traumatische Vergangenheit hat. Max sei mit 16 Jahren von seinen Eltern rausgeworfen worden, als er sich als homosexuell geoutet hatte. Zwei Jahre lang sei er bei Freunden untergekommen, bis er eine eigene Wohnung gefunden habe. "Die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind meine Freunde. Ich sage immer, dass sie meine 'Chosen Family' sind", erzählte Max.

