Wilde Fantheorie: Wurde Taylor Swift etwa von Joe betrogen?

Will sie ihren Fans etwas mitteilen? Aktuell ist Taylor Swift (34) glücklich an der Seite von NFL-Star Travis Kelce (34). Doch bevor sie den Profisportler kennenlernte, war sie sechs Jahre lang mit Joe Alwyn (33) liiert gewesen. Der Grund der Trennung bleibt bis heute unbekannt. Doch der Auftritt des Popstars in Melbourne wirft neue Fragen auf – spielt Taylor hier auf einen Seitensprung von Joe an?

Die Songwriterin ist dafür bekannt, ihre Songs mit versteckten Hinweisen zu füllen und ihre Worte mit Bedacht zu wählen. Als Fans nach dem Konzert ein Video von Taylors Songauswahl auf X geteilt hatten, begannen viele zu spekulieren. In dem Clip sang sie ein Medley der Titel "Getaway Car", "August" und "The Other Side of the Door". Diese drei Songs zusammen sollen laut Fantheorien die drei Perspektiven des angeblichen Seitensprungs darstellen – die des Betrügers Joe, die der Affäre und die der betrogenen Frau – in diesem Fall Taylor.

Im letzten Song sang Taylor: "Und ich brach weinend zusammen. War sie das Chaos wirklich wert?" Die Fans wollen sogar wissen, wer die ominöse "Sie" ist – nämlich die Schauspielerin Emma Laird (25). Sie ist nicht nur Joes Co-Star im neuen Film "The Brutalist", sondern Gerüchten zufolge auch seine aktuelle Partnerin.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Joe Alwyn im November 2023

Getty Images Emma Laird im Juni 2023

