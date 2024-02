"Wunsch nach Familie": Andrej Mangold und Annika haben Pläne

Wird Andrej Mangold (37) etwa bald Papa? Zwei Jahre nachdem die Beziehung des ehemaligen Bachelors und der damaligen Siegerin Jennifer Lange (30) gescheitert war, fand er seine große Liebe in Annika Jung. Seit knapp zwei Jahren gehen die beiden nun schon als Paar durchs Leben und schmieden offenbar auch schon Pläne für die gemeinsame Zukunft: Andrej und Annika können sich Kinder vorstellen!

"Wir wohnen inzwischen ja zusammen und schauen nun in Richtung Haus. Wir haben beide den Wunsch nach einer Familie", verrät der 37-Jährige im Interview mit RTL. Doch das scheint noch lange nicht alles zu sein: "Wir wollen auf jeden Fall Kinder und können uns auch vorstellen zu heiraten." Könnten die beiden mit ihrer Familienplanung also schon bald loslegen? Immerhin gibt es schon konkrete Pläne bezüglich der Anzahl: "Wir wollen am liebsten einen Jungen und ein Mädchen", ergänzt Annika.

Andrej und Annika wollen sich aber keinen Druck machen: "Das kann man nicht planen, wenn es passiert, dann passiert es. Wir sind jetzt offiziell zwei Jahre zusammen, sind verliebt und wollen jetzt erst mal weiter unsere Beziehung stärken. In den nächsten Wochen wird es keine Baby-News von uns geben." Seine Ex Jenny verkündete erst vor wenigen Tagen ihre erste Schwangerschaft.

Instagram / dregold Annika Jung und Andrej Mangold im April 2023

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung im April 2023

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange, April 2022

