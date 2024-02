Jennifer Lange und Darius Zander überraschen mit Baby-News!

Sie haben tolle Neuigkeiten zu verkünden! Jennifer Lange (30) hatte im Jahr 2019 um das Herz von Bachelor Andrej Mangold (37) gekämpft – und es auch für sich gewonnen. Doch nach ihrer umstrittenen Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme im Jahr 2020 zerbrach ihre Liebe. Ein Jahr später machte die Influencerin ihre Beziehung zu Darius Zander (40) öffentlich. Nun teilen die Turteltauben zuckersüße News mit ihren Fans: Jennifer und Darius bekommen Nachwuchs!

Das verkünden die Reality-Bekanntheit und ihr Liebster jetzt mit einer Bilderstrecke auf Instagram. Darunter sind zwei Pärchenfotos in Schwarz-Weiß. Auf einem der Schnappschüsse umarmt der Musiker den Bauch seiner Liebsten. Zudem posten die werdenden Eltern ein Ultraschallbild. Dazu schreibt Jennifer: "Aus zwei mach drei... Wir bekommen ein Baby."

Ihre Fans sind von den schönen Nachrichten hellauf begeistert. "Wie toll! Herzlichen Glückwunsch und eine gesunde Schwangerschaft", kommentiert ein Nutzer. Ein weiterer Follower zeigt sich überrascht: "Ich habe mit allem gerechnet, nur damit nicht. Ich freue mich sehr für euch." "Oh mein Gott, wie schön. Ich freue mich so sehr für euch. Ihr werdet wunderschöne Eltern. Ich hoffe, du kannst deine Schwangerschaft in vollen Zügen genießen", schwärmt ein dritter User.

Anzeige

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange, Influencer

Anzeige

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de