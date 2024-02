Acht Wochen nach Geburt: Ciara zeigt sich im sexy Latex-Look

Von der Schwangerschaft ist nicht mehr viel zu sehen! Erst im Dezember 2023 durfte Ciara (38) ihr viertes Kind auf der Welt begrüßen. Im Netz gibt die Sängerin nicht nur Einblicke in ihren Alltag als Mama, sondern stellt auch gerne ihren After-Baby-Body zur Schau. Erst vor wenigen Tagen postete sie ein heißes Video aus dem Urlaub. Nun legt die Musikerin nach. Bei den SAG Awards zeigt sich Ciara in einem sexy Latex-Look!

Lächelnd posiert die "1, 2 Step"-Interpretin auf dem weißen Teppich der Preisverleihung. Dabei macht sie in ihrem engen braunen Latexkleid eine gute Figur. Mit einem XXL-Beinschlitz und Cut-Outs an der Brust sorgt Ciara noch einmal zusätzlich für Sex-Appeal. Um ihren Look abzurunden, trägt die Tänzerin zahlreiche Armreifen sowie große funkelnde Ohrringe.

Bei den Fans kommt Ciaras sexy Kleid sehr gut an. "Sie sieht einfach jedes Mal so gut aus" oder "Wie sexy kann man nur sein. Und das so kurz nach einer Geburt, Wahnsinn!", sind nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren auf Instagram.

