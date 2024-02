Auf Tour: Sabrina Carpenter fühlt sich hässlich am Strand

Die australischen Beach-Bodys haben Eindruck auf sie gemacht. Sabrina Carpenter (24) hat normalerweise keine Probleme mit ihrem Aussehen und zeigt sich ihren Fans sogar ungeschminkt. Auch als Sängerin macht ihr niemand etwas vor. Aktuell unterstützt sie Taylor Swift (34) auf ihrer Tour in Sydney. Vor Ort machte sie einen Ausflug, doch die "Skin"-Interpretin musste dabei erschrocken feststellen: Verglichen mit den Aussies fühlt Sabrina sich unschön!

Zu Gast in der australischen Radioshow "Ed & Erin" gibt die Musikerin zu: "Ich habe mich noch nie hässlicher gefühlt!" Als Sabrina den berühmten Bondi Beach besuchte, seien ihr sofort die perfekten Körper der Strandgänger aufgefallen, neben denen sie sich mies gefühlt habe. Ansonsten ist der Popstar aber begeistert von Down Under: "Das Essen ist fantastisch, alle Leute sind attraktiv und total nett! Und das Publikum bei den Shows war bis jetzt wirklich überragend."

Ihrem Freund gefällt sie aber sicher besser als jede Australierin. Seit Wochen wird gemunkelt, dass Sabrina mit dem "Saltburn"-Star Barry Keoghan (31) anbandelt. Auf die Tournee soll die Sängerin sogar einen Hoodie des Schauspielers mitgenommen haben. Am Flughafen in Melbourne war sie in einem grauen Harvard-Sweatshirt gesehen worden, das angeblich dem Iren gehört.

Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter im März 2022

Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, 2024

Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de