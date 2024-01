"Vier-Uhr-Club": Mark Wahlberg trainiert mitten in der Nacht

Er tut was für seinen hammer Body! Dass Mark Wahlberg (52) nicht nur schauspielerisches Talent hat, sondern auch in Sachen Fitness sehr erfolgreich ist, beweist der "Pain & Gain"-Darsteller seinen Fans regelmäßig mit zahlreichen Videos und Bildern im Netz. Für seinen durchtrainierten Körper benötigt der Hollywood-Star scheinbar viel Zeit und Disziplin – getreu dem Motto: Ohne Fließ kein Preis. Mark verrät: Seine erstes Training beginnt schon nachts um 3:40 Uhr!

Im Interview mit Men's Health teilt der Familienvater seine tägliche Alltagsroutine. Dem Weckerklingeln nachts um 2:30 Uhr folge eine Gebetsstunde, seine erste Mahlzeit und von 3:40 Uhr bis viertel nach fünf sei es an der Zeit für seine erste Trainingseinheit – er gehöre zu dem "4-Uhr-Club", wie er auf Instagram erzählt. Bis das zweite Training um 17:30 Uhr an der Reihe ist, kümmere sich Mark um seine Ernährung, die Familie und die Arbeit. Zwei Stunden später ende sein Tag, damit er am nächsten Tag wieder fit und munter mit dem nächtlichen Klingeln des Weckers aufstehen könne.

Erst Anfang Januar brachte das Muskelpaket seine Fans mit einem Video von sich ziemlich ins Schwitzen. Auf Instagram veröffentlichte der 52-Jährige einen Clip von sich beim Eisbaden. Nur in einer Badehose bekleidet, stieg Mark in den Eistank. "Verdammt, Mark, schau dich an", kommentierten direkt drei verschiedene User.

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, Schauspieler

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, 2022

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, Schauspieler

