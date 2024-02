Diese Stars turtelten auf dem roten Teppich der SAG Awards!

Da lag wohl etwas in der Luft. Bei den Screen Actors Guild Awards wurden auch in diesem Jahr die besten Filme und Schauspieler stimmungsvoll zelebriert. Dafür warf sich ganz Hollywood in Schale. Unter anderem sorgte der angetrunkene Pedro Pascal (48) mit seiner skurrilen Dankesrede für einige Lacher. Doch auch sonst war einiges los: Diese Promis turtelten fröhlich auf dem roten Teppich herum!

Margot Robbie (33) kreuzte in letzter Zeit häufig in Begleitung auf dem roten Teppich auf. Schließlich teilt sie sich die Produktionsfirma, die auch Barbie auf die Leinwand brachte, mit ihrem Liebsten Tom Ackerley (34) – dementsprechend gelten die Nominierungen also auch dem Produzenten. Und auch der Mann von Margots Co-Star America Ferrera (39), der Schauspieler Ryan Piers Williams (42), war am Erfolgsprojekt beteiligt. Das Ehepaar strahlte ebenfalls gemeinsam auf dem roten Teppich.

Auch "Succession"-Star Kieran Culkin kuschelte verliebt mit seiner Jazz Charton. Jüngst wagte sich das glückliche Paar bei den Emmys zusammen vor die Kameras. Als Kieran die Trophäe gewann, bat er seine Frau mitten auf der Bühne um ein weiteres Baby. Apropos Nachwuchs: Ciara (38) und ihr Partner Russell Wilson (35) durften vor gerade einmal acht Wochen ihr viertes Kind auf der Welt begrüßen, die kleine Amora Princess.

Getty Images Ryan Piers Williams und America Ferrera

Getty Images Kieran Culkin und seine Frau Jazz Charton bei den SAG Awards 2024

Getty Images Russell Wilson und Ciara bei den SAG Awards 2024

