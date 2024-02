Heißer Auftritt! Josh Hartnett ist zurück im Rampenlicht

Kehrt Josh Hartnett (45) nun doch nach Hollywood zurück? Der Schauspieler hatte vor einigen Jahren einen neuen Weg in seiner Karriere eingeschlagen. Statt weiterhin große Blockbuster wie "Pearl Harbor" zu drehen, hatte er in kleineren Filmen mitspielen wollen. Zuletzt sah man den Hottie deshalb kaum noch bei Premieren oder Preisverleihungen. Für die Screen Actors Guild Awards macht der US-Amerikaner aber eine Ausnahme und feiert sein Comeback im Rampenlicht!

Am Samstagabend fand in Los Angeles das Event der Schauspielergewerkschaft statt. Der Film "Oppenheimer" war in zahlreichen Kategorien nominiert – kein Wunder also, dass Josh, der in dem Streifen eine Nebenrolle spielt, auch vor Ort war. Fotos des Events zeigen ihn in einem blauen Zweireiher-Anzug und weißem Hemd auf dem roten Teppich. Nach der Verleihung strahlte Josh zudem an der Seite seiner Kollegen Cillian Murphy (47), Emily Blunt (41) und Robert Downey Jr. (58) mit seiner Auszeichnung.

Es scheint so, als würde Josh dank "Oppenheimer" kleine Schritte zurück in die Traumfabrik machen. Schon bei den Premieren der Produktion hatte sich der dreifache Vater auf dem roten Teppich gezeigt und auch bei den BAFTAs unterstützte er vor wenigen Wochen seine Co-Stars. Ob er langsam, aber sicher wieder in Hollywood Fuß fassen will? Stimmt unten ab.

Getty Images David Krumholtz, Emily Blunt, Robert Downey Junior, Josh Hartnett, und Cillian Murphy

Getty Images Der "Oppenheimer"-Cast bei den SAG-Awards 2024

Getty Images Josh Hartnett bei den BAFTA Awards 2024

Freut ihr euch über Josh Hartnetts Rückkehr nach Hollywood mit "Oppenheimer"? Ja, definitiv! Mir ist das egal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



