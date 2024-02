Jennifer Lopez verrät die Vision hinter ihrem Hochzeitskleid

Sie hatte genaue Vorstellungen! Im Sommer 2022 traten Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) zum zweiten Mal vor den Traualtar: Nachdem die Musikerin und der Schauspieler zunächst in Las Vegas das Jawort gegeben hatten, zelebrierten sie ihre Liebe dann erneut auf einem privaten Anwesen in Savannah, einer Küstenstadt in Georgia. Nun gibt Jennifer spannende Details über ihren Hochzeitslook preis!

"Wir haben in Savannah geheiratet und ich wollte, dass es traditionell lateinamerikanisch ist, aber auch ein bisschen den Eindruck einer Südstaatenschönheit vermittelt", erklärt die Sängerin im Gespräch mit Vogue ihre Vision. Das Kleid sei von Ralph Lauren (84) gewesen. "Es hatte eine lange Schleppe, in der man nur schwer laufen konnte. Es war so schwer", gibt Jennifer jedoch ehrlich preis. Insgesamt trug die zweifache Mama drei Kleider an dem Tag – ein Perlenkleid für die Zeremonie sowie ein weiteres im Meerjungfrauen-Look und mit abnehmbarer Kapuze: "Sie waren alle sehr klassisch, aber sehr unterschiedlich und wunderschön."

Erst kürzlich verriet Jennifer in der Radiosendung "Kyle and Jackie O Radio Show", dass sie die Liebes-Reunion mit Ben nicht kommen sah: "Es war nicht etwas, das wir jemals geplant hatten. Wir hatten unser gemeinsames Leben eigentlich schon hinter uns gelassen, aber als wir uns wieder trafen, war es [dieses Gefühl] fast sofort wieder da und wir wussten es einfach."

Jennifer Lopez im August 2022

Jennifer Lopez, August 2022

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022 in Los Angeles

