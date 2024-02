Jodie Turner-Smith spricht erstmals über Trennung von Joshua

Jodie Turner-Smith (37) äußerte sich kürzlich in einem Interview mit Sunday Times Style erstmals öffentlich zu ihrer Scheidung von Joshua Jackson (45). Das Paar, das nach drei Jahren Ehe und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Juno Rose im letzten Jahr die Scheidung einreichte, hatte Hollywood damals mit seiner Trennungsankündigung überrascht. Jodie schilderte die Entscheidung zur Trennung als notwendigen Schritt, um sich und ihre Familie zu schützen und betonte die Bedeutung, Vorbild für ihre Tochter sein zu wollen.

In einem neuen Interview mit Sunday Times Style sprach die Schauspielerin über die Gründe für das Ende ihrer Ehe mit dem "Dawson’s Creek"-Star. "Manchmal funktionieren die Dinge, die wir wirklich wollen, einfach nicht. Und das ist in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass man die gesündeste Entscheidung für sich, seine Familie und definitiv für seine Kinder trifft", erklärte sie. Jodie reflektierte auch über Selbstfindung und Authentizität in einer Beziehung und betonte, dass man den Mut für manche Entscheidungen finden müsste. Ihre Tochter Juno Rose sei ihre Priorität und sie möchte für sie ein Vorbild sein.

Das Paar, das sich auf einer Party von Usher (45) 2018 kennengelernt hatte und heimlich 2019 heiratete, zeigte öffentlich stets ein Bild der Harmonie, bis Gerüchte über ihre Trennung aufkamen. Sie entfolgten sich unter anderem gegenseitig im Netz! Nach der Trennung zeigte sich Joshua dann relativ schnell wieder mit einer neuen Dame an seiner Seite: Er datet derzeit die Schauspielerin Lupita Nyong'o (40).

Für ihre Tochter wollen Joshua und Jodie trotz der Scheidung aber weiterhin an einem Strang ziehen. Die Gerichtsdokumente, die Us Weekly vorliegen, zeigen, dass das Paar das gemeinsame rechtliche und physische Sorgerecht für ihre Tochter Juno teilen wird. Trotz ihrer Differenzen, insbesondere hinsichtlich des Trennungsdatums, haben Joshua und Jodie eine gemeinsame Basis gefunden.

Getty Images Jodie Turner-Smith, Model, und Joshua Jackson, Schauspieler

Getty Images Lupita Nyong'o, 2024

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2022

