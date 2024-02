Nach Besuch bei Taylor: Travis Kelce gönnt sich Partyabend

Er lässt es sich gut gehen! Mitte dieser Woche war Travis Kelce (34) von den USA nach Australien geflogen, um seine Freundin Taylor Swift (34) zu besuchen. Die Sängerin befindet sich aktuell auf ihrer großen "Eras"-Tour. Nach nur zwei Tagen in Down Under war der Footballer jedoch wieder abgereist und kehrte nach Las Vegas zurück. Wieder angekommen, ließ der NFL-Star kaum Zeit verstreichen. Travis gönnte sich einen wilden Club-Abend!

Ein Video, das auf X kursiert, zeigt, wie der Sportler gemeinsam mit dem DJ Marshmello vor dem Mischpult in einem angesagten Club in Las Vegas steht. Tanzend und mit einem Mikrofon in der Hand heizt er den anderen Partygästen ordentlich ein. Auch einige von Travis' Kansas-City-Chiefs-Kollegen wie Patrick Mahomes (28) sollen bei dem wilden Partyabend mit von der Partie gewesen sein.

Mit der Stadt Las Vegas verbindet Travis einen emotionalen Moment. Vor wenigen Wochen gewann er hier mit seinem Team den Super Bowl. In einem spannenden Spiel setzten sich die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers durch.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Travis Kelce im April 2023

Getty Images Travis Kelce beim Super Bowl 2024

