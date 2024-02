Sarah Michelle Gellar gibt private Einblicke in ihre Ehe!

Sie verrät ihr Geheimnis! Sarah Michelle Gellar (46) und Freddie Prinze Junior (47) lernten sich im Jahr 1997 am Set des Horrorklassikers "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen. Kurze Zeit später flogen zwischen den Schauspielern die Funken. Inzwischen sind die beiden seit mehr als 20 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Nun gibt Sarah seltene Einblicke in ihre Ehe und verrät, wieso die Beziehung zwischen ihr und Ehemann Freddie so gut läuft.

Sarah erklärt, dass ihre glückliche Ehe vor allem darauf basiere, sich aktiv Zeit füreinander zu nehmen und sich dabei vollends auf die zwischenmenschliche Verbindung zu fokussieren. Sie versuche, besonderes Interesse für die Hobbys ihres Mannes zu zeigen: "Ich gehe mit ihm malen", führt sie gegenüber E! News aus. "Manchmal gehe ich mit ihm in sein Büro. Wir malen, reden und chillen einfach", verrät die 46-Jährige.

Freddie und sie würden außerdem darauf achten, so viel Zeit wie möglich mit ihren gemeinsamen Kindern Charlotte und Rocky zu verbringen. "Wir lieben es zu kochen", verriet die Schauspielerin bereits und fügte hinzu: "Wenn wir alle zu Hause sind und gemeinsam zu Abend essen, gibt es keine Telefone." Dies kreiere einen Moment der Verbundenheit, welcher durch das konstante Online-Sein gestört werden würde. "Letztendlich geht es nur darum, sich daran zu erinnern, dass man die Arbeit reinstecken muss", betonte sie gegenüber PopSugar.

