Bei Golden Globes: Elizabeth Debicki ehrt Prinzessin Diana

Zollt Elizabeth Debicki (32) Prinzessin Diana (✝36) ihren Tribut? Die australische Schauspielerin war erstmals in der amerikanischen Komödie "Die Trauzeugen" zu sehen. Seitdem hat sie in schon in einigen bekannten Filmen wie beispielsweise Guardians of the Galaxy mitgespielt. Seit dem Jahr 2020 spielt sie in der Serie The Crown die Rolle der Prinzessin Diana. Für ihre Darstellung wurde sie bei den Golden Globes 2023 als beste Nebendarstellerin in einer Fernsehserie nominiert. In ihrem Outfit erinnerte Elizabeth bei dem Event stark an die verstorbene Prinzessin.

Am vergangenen Dienstag trat Elizabeth in einem bodenlangen rosafarbenen Kleid von Dior auf den roten Teppich. Mit dem Schnitt des Dresses und ihrer hellen Haut erinnerte sie auch abseits des Sets von "The Crown" stark an Diana. Denn ein ähnliches Kleid, welches damals von Victor Edelstein entworfen wurde, trug die Prinzessin am 11. April 1983 bei einem Besuch im australischen Brisbane. Das Ebenbild von Dianas Outfit wählte Elizabeth wohl kaum zufällig – schließlich ist Diana der Grund dafür, dass sie auf dem roten Teppich steht.

Um besser in die Rolle von Diana eintauchen zu können, hatte Elizabeth vorher wohl die Biografie der Adligen gelesen. Es habe ihr neuen Zugang zu der Rolle gegeben und ihr einen Weg aufgezeigt, die Figur neu zu interpretieren, erzählte sie in einem Interview mit Entertainment Weekly.

Keith Bernstein / Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

Getty Images Prinzessin Diana, Dezember 1995

Getty Images Elizabeth Debicki bei "The Crown"-Premiere

