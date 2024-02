Travis Kelce will trotz engem Zeitplan für Taylor da sein!

Sie ist es ihm wert! Trotz ihrer vollen Terminkalender versuchen Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34), so oft wie nur möglich Zeit miteinander zu verbringen. So jettete die Sängerin von Japan in die USA, um ihren Liebsten für wenige Stunden beim Super Bowl zu unterstützen. Aktuell besucht der Footballer seine Liebste auf ihrer "Eras"-Tour in Australien. Ein ziemliches Hin und Her – doch für seine Taylor nimmt Travis den Stress gerne auf sich!

"Taylor und Travis sind im Moment beide sehr beschäftigt, aber sie versuchen ihr Bestes, sich gegenseitig und ihre Beziehung in den Vordergrund zu stellen", verrät ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. "Travis ist sehr verliebt in Taylor und wollte sie bei ihren Auftritten in Australien unterstützen. Er ist dankbar, dass sie während einer sehr hektischen Zeit in ihrer Karriere für ihn da war und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Gleiche für sie zu tun", fährt die Quelle fort.

Ihre Zeit in Australien scheint das Paar richtig zu genießen. Vor wenigen Tagen wurden Travis und Taylor bei einem Ausflug in den Zoo von Sydney erwischt. Hand in Hand schlenderten die beiden an den Gehegen vorbei, fütterten Kängurus und schossen ein paar Erinnerungsfotos.

