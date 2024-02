Auf diese Eheregel schwören Blake Lively und Ryan Reynolds

Sie gelten als das Traumpaar Hollywoods! Am Set von "Green Lantern" hatten sich Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) vor über 14 Jahren kennengelernt. Für die Schauspieler war es anscheinend Liebe auf den ersten Blick! Denn nur zwei Jahre später läuteten bei ihnen die Hochzeitsglocken. Zwölf Jahre und drei gemeinsame Töchter später wirkt das Ehepaar immer noch wie frisch verliebt. Blake verrät jetzt ihren liebsten Beziehungstipp!

In der Show "Further Ado" spricht Blake mit ihrer Freundin Amber Tamblyn (40) über das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe. Es gibt eine Regel, die der Deadpool-Darsteller und die Gossip Girl-Schauspielerin schon seit Beginn ihrer Beziehung einhalten. "Als Ryan und ich zusammenkamen, haben wir die Regel aufgestellt, nie gleichzeitig zu arbeiten", erklärt die 36-Jährige. "So können wir immer unser Privatleben an erste Stelle setzen", unterstreicht sie. Diesen Leitfaden zu befolgen, sei jedoch nicht immer leicht. "Dafür muss man wirklich hart arbeiten, es braucht ein Gleichgewicht", gesteht sie.

Auch Ryan scheint von der Regel mehr als überzeugt zu sein. "Blake und ich drehen keine Filme zur gleichen Zeit", verriet er gegenüber People. "Wenn sie einen Film in Thailand dreht und ich einen Film in Vancouver, würden wir uns nie sehen", erklärte der Kanadier.

