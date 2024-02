Endlich! Bachelor Sebastian und Eva Thümling küssen sich

Es sprühen die Funken! In der Datingshow Die Bachelors kämpfen derzeit einige flirtwillige Damen um die Herzen der beiden Junggesellen Sebastian Klaus und Dennis Gries. Vor allem eine Kandidatin hat sich zum Zuschauerliebling gemausert: Die Architekturstudentin Eva Thümling verzauberte die Zuschauer mit ihrer ruhigen und zurückhaltenden Art. Und offenbar finden nicht nur die Fans der Show ihren Gefallen an Eva: Auch bei Sebastian scheint der Funke nun endgültig übergesprungen zu sein. In der aktuellen Folge kommt es zum Kuss zwischen Sebastian und Eva!

Beim romantischen Einzeldate führen die beiden tiefgründige Gespräche. Nach einer kurzen Stille schauen sie sich tief in die Augen. "Was überlegst du?", möchte die Beauty daraufhin wissen. "Was ich gerade überlege? Ob ich dich küssen darf", erklärt der Rosenkavalier ehrlich. Nach einem zustimmenden "Ja" ist es endlich so weit: Sie tauschen zärtliche Küsse aus. "Der Kuss war sehr, sehr, sehr schön", erklärt Eva. Und auch Sebastian kann nur zustimmen: "Da sind auf jeden Fall kleine Schmetterlinge im Bauch."

Die Zuschauer sind von dem romantischen Moment ganz hin und weg. "Sebastian und Eva zusammen zu sehen fühlt sich schon ein bisschen wie ein Wohlfühl-Liebesfilm an, ich kann's nicht leugnen, die sind niedlich", schwärmt ein Nutzer. Und ein weiterer Fan stimmt zu: "Ich mag die zwei zusammen."

RTL / Benno Kraehahn Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2024

RTL Sebastian Klaus und Eva Thümling, TV-Kandidaten

RTL Eva Thümling, "Die Bachelors"-Kandidatin

