Geht es in Justin Timberlakes neuem Song um Britney Spears?

Anfang der 2000er-Jahre hatten Justin Timberlake (43) und Britney Spears (42) als das Traumpaar Hollywoods gegolten. Ihr Liebesglück hielt jedoch nicht ewig: Aufgrund von Untreuevorwürfen trennten sie sich nach knapp vier Jahren. Kurz darauf veröffentlichte der Songwriter seinen Trennungshit "Cry Me A River", den viele als Nachricht an seine Ex-Flamme verstanden. Wiederholt sich die Geschichte jetzt erneut? Die Fans glauben, in Justins neuem Song "Drown" gehe es um seine Ex Britney!

In dem neuen Lied singt Justin über eine gescheiterte Beziehung aus der Vergangenheit. "Du hast mich angefleht zu bleiben, ich habe versucht, dir zu helfen", lautet der Pre-Refrain. "Ich hätte dir nie so weit folgen sollen, jetzt bin ich im Tiefwasser und du lässt mich ertrinken", endet der Chorus. Einige Fans sind überzeugt, dass der Songtext genau zu der damaligen Situation mit Britney passe. Sie glauben, mit dem Lied würde er erneut die unschöne Trennung von der "Baby One More Time"-Interpretin verarbeiten. "Das ist ja wohl offensichtlich eine Nachricht an Britney", spekuliert ein Nutzer auf X.

Auch bei Britney scheint die lang vergangene Trennung oft noch ein Thema zu sein. Im letzten Jahr veröffentlichte sie ihre Memoiren "The Women in Me", in denen sie schwere Anschuldigungen gegen Justin erhob.

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake bei den AMAs 2001

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Instagram / britneyspears Britney Spears

