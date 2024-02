Seine Königin: Barry Keoghan verehrt den Gesang von Sabrina

Er unterstützt seine Freundin. Seit ein paar Wochen brodelt die Gerüchteküche wegen Barry Keoghan (31) und Sabrina Carpenter (24). Dass die beiden ein Paar sind, haben sie noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings trug die Sängerin Berichten zufolge den Pullover des Schauspielers, als sie für Taylor Swifts (34) Tournee in Australien landete – ein klares Zeichen, dass es zwischen den beiden ernst zu werden scheint. Nun wagte Barry eine erste öffentliche Annäherung mit einem süßen Kommentar auf Social Media!

Die "Feather"-Interpretin durfte beim Konzert in Sydney mit ihrem Vorbild Taylor ein Mash-up der Songs "White Horse" und "Coney Island" performen. Davon teilte sie ein Video auf Instagram, wo Barry ein Königin-Emoji kommentierte. Zusätzlich likte der "Saltburn"-Star den Post. Während er vermutlich nur Augen und Ohren für Sabrina hatte, nutzte sie die Gelegenheit für eine Liebeserklärung an einen anderen Promi. "Ich liebe dich so, so, so sehr, Taylor. Habe ich immer, werde ich immer", schrieb die Sängerin im Beitragstext.

Auf X beschreiben Fans den Iren spaßeshalber schon als eine der "First Ladys der Eras-Tour". Zu diesem exklusiven Klub werden die Partner von Taylor und den Sängerinnen ihrer Vorbands gezählt. Das berühmteste Beispiel ist natürlich Travis Kelce (34), aber auch Bo Burnham (33), der Freund von Phoebe Bridgers (29), gehört dazu.

Getty Images Sabrina Carpenter im März 2022

Getty Images Barry Keoghan im Januar 2024

Getty Images Taylor Swift im März 2023

