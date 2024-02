Dieser Star spielt in "Die Passion" die Rolle der Maria!

Auch sie gehört zum Aufgebot von Die Passion! 2022 sorgte das TV-Projekt für ordentlich Aufmerksamkeit. Die Passionsgeschichte lockte viele Zuschauer vor den Fernseher. Trotz viel Kritik entpuppte sich die Geschichte um Jesus mit Alexander Klaws (40) als echter Quotenhit. Im vergangenen Jahr wurde eine Fortsetzung jedoch eiskalt gestrichen. Doch 2024 geht "Die Passion" in eine neue Runde. Nun ist noch ein weiteres Mitglied des Casts enthüllt worden!

Wie RTL nun bekannt gibt, ist auch Nadja Benaissa (41) in diesem Jahr Teil des Live-Events um die Leidensgeschichte Jesu. Die No Angels-Bekanntheit übernimmt die Rolle der Maria. "Es hat mich tief in meinem Innersten berührt, als ich erfuhr, dass ich Maria sein darf. Mir bedeutet der Glaube an Gott sehr viel. Er gibt mir Kraft, Zuversicht und Sinn in meinem Leben", schwärmt die 41-Jährige aufgeregt im Interview.

Doch wer ist noch mit am Start? Wie bereits in der vergangenen Wochen bekannt wurde, macht auch Jimi Blue Ochsenknecht (32) bei "Die Passion" mit – er verkörpert den Judas. GZSZ-Star Timur Ülker (34) schlüpft derweil in die Rolle des Jüngers Petrus. Francis Fulton-Smith (57) übernimmt den Part des Gegenspielers Pontius Pilatus. Das Live-Musik-Spektakel gibt es am 27. März live aus Kassel zu sehen.

Getty Images Nadja Benaissa, Sängerin

Getty Images Nadja Benaissa, Sandy Mölling, Lucy Diakovska und Jessica Wahls

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

