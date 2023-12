Das teilt Laura Müller statt Adventskalender auf OnlyFans!

Laura Müller (23) lässt ihre Fans nicht leer ausgehen. Im Dezember 2020 hatte die Influencerin jeden Tag gezeigt, was in ihrem Adventskalender war, den ihr Ehemann Michael Wendler (51) ihr geschenkt hatte. Von Luxusschlappen bis Designertaschen war alles dabei. 2021 verlegte sie die Aktion auf OnlyFans. Doch im vergangenen sowie in diesem Jahr fehlte davon jede Spur. Stattdessen versorgt Laura ihre Follower auf der Erotikplattform mit jeder Menge freizügiger Schnappschüsse.

Auf dem OnlyFans-Account "Die Wendlers" hat die 23-Jährige zuletzt immer wieder Fotos von sich in Unterwäsche geteilt. Ein Bild zeigt sie zum Beispiel in einem beigen BH mit roten Rosen, wozu sie auffordert: "Schreibe mir Couchquickie für die heißen Pics." Doch auch weihnachtlicher Content kommt nicht zu kurz. Rund um den Nikolaustag veröffentlichte Laura Aufnahmen, auf denen sie in einem knappen Weihnachtsdress und roten Latex-Overkneestiefeln vorm Tannenbaum posiert.

Die Mutter eines Sohnes hatte sich 2020 bereits für den Playboy ablichten lassen. Es käme sogar ein weiteres Shooting infrage, wie der Chefredakteur Florian Boitin vor wenigen Wochen gegenüber Bild erklärt hatte: "Die 'Playboy'-Ausgabe mit Laura Müller war für alle Beteiligten ein riesengroßer Erfolg, übrigens auch in finanzieller Hinsicht." Nur ihr Mann stehe dem Ganzen im Weg. "Für abstruse Verschwörungsschwurbeleien eines Michael Wendlers ist hier allerdings auch künftig kein Platz", stellte der Journalist klar. Der einstige Schlagerstar war wegen seiner zweifelhaften Aussagen im Zuge der Pandemie massiv in die Kritik geraten.

