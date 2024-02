P. Diddy von Rapper wegen sexueller Belästigung verklagt!

P. Diddy (54) schreibt erneut Negativschlagzeilen. Im vergangenen November reichte seine Ex-Freundin, Cassie Ventura (37), eine Klage wegen sexuellen Missbrauchs sowie Gewalt gegen ihn ein. Doch nur kurze Zeit später konnten sich die beiden gerichtlich einigen und das Thema war damit erstmal erledigt. Doch auch danach wurden weitere Vorwürfe gegen den Rapper laut. So soll er mutmaßlich eine 17-Jährige vergewaltigt haben. Die Anschuldigungen wies P. Diddy entschieden von sich. Nun liegt eine weitere Klage gegen ihn vor!

Wie TMZ berichtet, reichte der Rapper Lil Rod gegen P. Diddy nun ebenfalls eine Klage wegen sexueller Belästigung ein. Er behauptet, dass der "I'll Be Missing You"- Interpret ihn während ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit mehrfach unsittlich berührt hätte. Zudem sei der Musiker nackt vor ihm herumgelaufen. Lil Rod fordert in seiner Klage umgerechnet rund 28 Millionen Euro. P. Diddy dementiert die Vorwürfe seines Kollegen.

Gegenüber dem US-Magazin ließ der Anwalt des 54-Jährigen verlauten: "Lil Rod ist nichts weiter als ein Lügner, der schamlos eine 30-Millionen-Dollar-Klage eingereicht hat, um einen unverdienten Zahltag zu bekommen." Die Vorfälle seien so nie passiert und seien lediglich ein Versuch, um Schlagzeilen zu machen, so der Rechtsbestand des Sängers weiter.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddy, Musiker

