Trotz Krebsdiagnose: Sarah Ferguson strahlt bei Auftritt

Sie zeigt sich gewohnt souverän! Erst im vergangenen Jahr hatte sich Sarah Ferguson (64) wegen ihrer Brustkrebserkrankung einer Mastektomie unterziehen müssen. Vor wenigen Wochen machten dann erneut schockierende Neuigkeiten die Runde: Bei der einstigen Schwägerin von König Charles (75) wurde eine aggressive Art von Hautkrebs entdeckt. Trotz ihrer erschütternden Diagnose bleibt Sarah stets professionell – das beweist sie nun erneut!

Zu Ehren des im vergangenen Jahr verstorbenen König Konstantin (✝82) fand am Dienstag ein Gedenkgottesdienst in der St. George's Chapel statt. Neben einigen Mitgliedern des britischen Königshauses war auch die 64-Jährige anwesend, um den griechischen Royal zu würdigen. Dabei wirkte Sarah gewohnt souverän und elegant: In einem grauen Kleid, das sie mit einem schwarzen Fascinator und passenden Handschuhen kombinierte, strahlte sie an der Seite ihres Ex-Mannes Prinz Andrew (64). Von ihrer kürzlich erstellten Diagnose ließ sich die Podcasterin dabei nichts anmerken.

Dass Sarah trotz der aggressiven Krankheit optimistisch bleibt, machte sie bereits deutlich. "Mit der Unterstützung meiner Familie bin ich jetzt in den besten Händen und habe ein gutes Gefühl", betonte Sarah vor wenigen Tagen in einem Post auf Instagram.

Getty Images Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

Getty Images Prinzessin Anne, Sarah Ferguson, Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Beatrice, Zara und Mike Tindall

Getty Images Sarah Ferguson im Februar 2024 in Miami

