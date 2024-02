Ariana Grande wehrt sich gegen ständige Fremdgehvorwürfe

Jetzt bricht sie ihr Schweigen! Ariana Grande (30) schafft es mit ihrem Liebesleben immer wieder in die Schlagzeilen. Seit dem vergangenen Jahr ist sie wohl mit dem Sänger und Schauspieler Ethan Slater (31) zusammen. Dieser ist jedoch vor nicht allzu langer Zeit Papa geworden. Mit seiner Jugendliebe Lilly Jay empfing er Ende 2022 ihr erstes Kind. Doch bei einem Filmdreh kamen er und Ariana sich näher. Seitdem kursieren Gerüchte, dass die beiden ihre Partner betrogen haben könnten. Nun meldete sich Ariana zu Wort.

Während eines Interviews in der Zach Sang Show wollte sich die Sängerin über die angeblich verfälschte Narrative wehren, die über sie und ihren Partner verbreitet werden. "Wir erinnern uns selektiv daran, was die Boulevardpresse mit Menschen macht, besonders mit Frauen", erklärt die "7 Rings"-Interpretin. Trotzdem nahm sie sich nicht die Zeit, um tiefer in die Materie zu gehen: "Ich habe das Gefühl, dass wir nicht ins Detail gehen müssen."

Nachdem Ariana ihren neuen Song "Yes, and?" veröffentlicht hatte, musste sie einiges an Kritik wegstecken. Der Songtext soll vor allem Ethans Ex verletzt haben, da die ehemalige "Victorious"-Darstellerin angeblich sehr respektlose Andeutungen macht, wie ein Insider der Daily Mail berichtete.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Getty Images Lilly Jay und Ethan Slater im Dezember 2017

