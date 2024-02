Bradley und Gigi Hadid spazieren am Valentinstag durch NY

So verlief der 14. Februar bei den frisch verliebten Superstars. Dass Gigi Hadid (28) und Bradley Cooper (49) miteinander anbandeln, vermuteten Fans schon seit dem vergangenen Herbst – und tatsächlich: Ende Januar schienen das Model und der "A Star Is Born"-Darsteller ihre Liebe während des gemeinsamen Urlaubs offiziell zu machen – sie turtelten verliebt durch London. Nun verbrachten die Turteltauben ihren ersten Valentinstag zusammen!

Ihren großen Tag genossen die Schönheit und der Ex von Irina Shayk (38) bei einem romantischen Spaziergang durch den Großstadtdschungel. Aktuell herrschen in New York Temperaturen um null Grad, doch Gigi und Bradley trotzen der Kälte, indem sie sich dick einpackten und gegenseitig wärmten – das zeigen die Schnappschüsse, die E! News vorliegen. Die Mutter einer kleinen Tochter trug einen grauen Look aus lässiger Jeans und schwarzer Lederjacke. Auf ihrem Kopf trug sie eine Sonnenbrille und eine graue Wollmütze – ebenso der Filmstar.

Dass die Mutter seines Kindes nun in einer neuen Beziehung ist, soll Ex-Freund Zayn Malik (31) gar nicht gefallen. "Zayn ist nicht glücklich mit ihrer [Gigis] Beziehung und wird es auch nie sein", gab ein Insider kurz nach dem vermeintlichen Liebes-Outing von Gigi und ihrem Bradley im Interview mit Us Weekly preis. Das soll er seiner Verflossenen sogar deutlich gezeigt haben.

Said Elatab/MEGA Bradley Cooper, Schauspieler

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Getty Images Zayn Malik, Sänger

