Caro Daur wird bei der Fashion Week fast nicht reingelassen!

Nanu, was ist denn da los? Eigentlich sollte Caro Daur (28) in Modekreisen mittlerweile bekannt sein. Mit ihren über vier Millionen Followern teilt die Blondine immer wieder Einblicke in Fashionshows oder Shootings von den größten Designern der Welt. Auch bei der diesjährigen Pariser Fashion Week, die bereits in vollem Gange ist, ist sie mittendrin. Bei einer Fashionshow musste Caro jedoch beinahe vor der Tür stehen bleiben!

Ein Video, das RTL vorliegt, zeigt die Situation. Darauf ist zu erkennen, wie Caro mit den Türstehern der Dior-Fashionshow ganz schön diskutieren muss. Doch die Security bleibt zunächst hart: Die Männer geben durch ihre Gestik zu verstehen, dass die Beauty leider nicht eintreten darf. Das Ganze löst sich dann aber ziemlich schnell auf. Als das Sicherheitspersonal bemerkte, dass die Influencerin einige der anderen Gäste zu kennen scheint, tritt es sofort zur Seite und lässt die Blondine passieren!

Gerade noch ein Mal Glück gehabt! Es wäre nicht das erste Mal, dass Caro während der Pariser Fashion Week ein Malheur passiert. Vor zwei Jahren hatte sich das Model beim Joggen durch Paris ganz schön verletzt. Trotz ihres blauen Auges besuchte sie die Fashionshows und verdeckte die schlimme Verletzung mithilfe einer Sonnenbrille.

LAURENT BENHAMOU/SIPA Caro Daur bei der Paris Fashion Week 2024

Instagram / carodaur Caro Daur, Influencerin

Instagram / carodaur Die Influencerin Caro Daur im März 2022

