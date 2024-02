"Valentinstagsgeschenk": Kathi Wageners Baby ist endlich da!

Endlich! Katharina Wagener (28) und ihr Partner Kevin Yanik hatten seit Tagen sehnsüchtig auf die Geburt ihres zweiten Kindes gewartet: Die Are You The One?-Bekanntheit hoffte auf die einsetzenden Wehen und hielt ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden. Zuletzt wirkte die werdende Mama sichtlich aufgewühlt und war teilweise ziemlich am Ende – doch nun hat das Warten ein Ende: Kathis zweites Kind ist da!

"Das schönste Valentinstagsgeschenk der Welt. Endlich bist du bei uns", verkündete der frischgebackene Vater via Instagram. Dazu teilt der Kuppelshow-Teilnehmer süße Schnappschüsse aus dem Krankenhaus: So strahlt Kevin überglücklich in die Kamera, während auf Kathis Brust ihr Neugeborenes ruht. Zusätzlich teilt er ein Foto, auf dem die beiden die Hand ihres kleinen Schatzes halten.

Die Community zeigt sich hellauf begeistert von den niedlichen Einblicken und gratuliert den jungen Eltern. "Herzlichen Glückwunsch zum schönsten Valentinstagsgeschenk aller Zeiten", schreibt Reality-TV-Kollege Aleksandar Petrovic (32). Ein weiterer Fan zeigt sich beeindruckt vom After-Baby-Look der Influencerin: "Wahnsinn, wie schön Kathi nach der Geburt aussieht."

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik halten Händchen mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, 2023

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars

Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse von Kevin aus dem Krankenhaus? Total süß! Na ja, ich hatte ein wenig mehr erwartet... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de