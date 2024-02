Faltenfrei und sexy im Netz: Madonna irritiert ihre Follower

Das ist wohl Musik in ihren Ohren! Madonna (65) ist derzeit auf Welttournee. Allerdings hatte die Sängerin für ihre Auftritte bereits vielfach Kritik geerntet – vor allem die langen Wartezeiten für die Fans waren problematisch. Kürzlich folgte für die Blondine dann der nächste Schlag. Während ihrer Performance stürzte sie auf der Bühne – glücklicherweise kam sie ohne Blessuren davon. Nun zeigt sich Madonna gewohnt makellos im Netz – ihre Fans können es kaum glauben!

Auf Instagram teilt die "Material Girl"-Interpretin eine Bilderreihe mit verführerischen Schnappschüssen anlässlich eines neuen Musikvideos mit The Weeknd (34) und Playboi Carti (27). Auf den Fotos zeigt sich die US-Amerikanerin in dunklen Looks mit auffälligen Handschuhen und glänzendem Schmuck. "Wie kann sie 65 Jahre alt sein?", wundert sich ein Nutzer in den Kommentaren. "Warum hat sie keine Falten auf ihren Fotos?", fragt ein anderer. "Sie ist zu reich für so etwas", reagiert jemand.

Auch Madonnas Gast bei ihrem Konzert in Vancouver sieht man das Alter keineswegs an. Bei "Vogue" holte die Popikone die Baywatch-Berühmtheit Pamela Anderson (56) auf die Bühne. Die Schauspielerin trat in einem natürlichen Look und gänzlich ungeschminkt vor das Publikum.

