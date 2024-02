Pamela Anderson ohne Make-up bei Madonnas "Celebration"-Tour

Pamela Anderson (56) überrascht die Fans! Am vergangenen Mittwochabend trat der Baywatch-Star gemeinsam mit Madonna (65) in Vancouver auf. Die Pop-Ikone reist derzeit mit ihrer "Celebration"-Tour um die Welt. Während der Darbietung ihres Klassikers "Vogue" aus dem Jahr 1990 begrüßte sie die Kult-Blondine auf der Bühne. Beim Anblick der beiden Megastars fällt eines besonders ins Auge: Im Gegensatz zu Madonna beeindruckt Pamela mit einem auffallend natürlichen Look!

Fans hielten den ikonischen Auftritt in einem Video fest und posteten es auf der Plattform X. Neben dem extravaganten Show-Outfit von Madonna, voller Glitzer und Glamour, präsentiert Pamela sich darauf ganz schlicht und zurückhaltend. Sie trägt eine schwarze Strumpfhose, einen Minirock und kombiniert diesen mit einem hochgeschlossenen Wollpullover. Ihre blonden Haare sind lediglich zu einem provisorischen Pferdeschwanz zusammengebunden und das gänzlich ungeschminkte Gesicht unterstreicht den natürlichen Look der Kult-Blondine.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Pamela ohne Make-up in der Öffentlichkeit zeigt. Bereits seit einigen Jahren präsentiert sie sich von ihrer natürlichen Seite. "Mir ist aufgefallen, dass Leute immer extremere Make-up-Looks tragen. Ich versuche, gegen den Strom zu schwimmen und das Gegenteil zu machen”, erklärte die Schauspielerin in einem Interview mit Elle.

