Familie sicher: Wendy Williams wird in Klinik festgehalten!

Sie wollen sie herausholen! Vor wenigen Tagen wurde öffentlich, dass Wendy Williams (59) an Demenz und Aphasie erkrankt ist. Seit der Diagnose wird die Moderatorin in einer medizinischen Einrichtung behandelt. Den Angehörigen der ehemaligen "The Wendy Williams Show"-Talkmasterin ist das Behandlungszentrum jedoch ein Dorn im Auge. Tatsächlich setzt Wendys Familie alles daran, um den TV-Star aus der Klinik zu holen!

"Ich weiß, dass sie gefangen ist und wir versuchen, sie zu befreien. Ihre Familie ist hier und sie braucht keine Einrichtung. Wir sind hier, um uns um sie zu kümmern", erklärt Wendys Bruder Tommy Williams gegenüber Us Weekly. "Alles, was ich mir für sie wünsche, ist Freiheit", fährt er fort. Tommy hoffe vor allem, dass Wendy und ihr Vater sich bald endlich wieder sehen können. "Wir haben einen Vater, der sie gerne sehen würde", schildert der jüngere Bruder TV-Persönlichkeit.

Aufgrund ihres Gesundheitszustandes befindet sich Wendy zudem in einer finanziellen Vormundschaft, sodass sie nicht selbst über ihr Geld verfügen kann. Wendys Ex-Beraterin LaShawn Thomas erhebt jedoch schwere Vorwürfe gegen den Vormund. Via Instagram witterte LaShawn eine Verschwörung gegen die 59-Jährige.

