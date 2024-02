Lastwagen weg: Kourtney Kardashians Firma wird überfallen!

Von dem Schreck muss Kourtney Kardashian (44) sich bestimmt erst einmal erholen. Neben ihren Auftritten in der Show The Kardashians verdient die Frau von Travis Barker (48) ihren Lebensunterhalt vor allem als erfolgreiche Unternehmerin. Ihre Weingummimarke Lemme ist derzeit ihr wohl größtes Standbein. Doch nun muss die Vierfachmama sich mit einem unheimlichen Moment auseinandersetzen: Kourtneys Lemme wurde Opfer eines Überfalls.

Wie TMZ berichtet, wurde ein LKW aus einer Logistikanlage geklaut, die Kourtney zusammen mit ihren Lemme-Partnern nutzt. In dem Wagen sollen sich Produkte im Wert von 3,5 Millionen Euro befunden haben. Die Räuber seien besonders clever vorgegangen und hackten sich zunächst in die Sicherheitsanlage, um dann unbemerkt zu verschwinden. Es gab dann eine Lösegeldforderung. Aktuell soll die Polizei wegen schweren Diebstahls ermitteln. "Unser Team arbeitet eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um den Diebstahl zu untersuchen. In der Zwischenzeit setzen wir Notfallpläne um, um die Auswirkungen auf unsere Kunden und Handelspartner zu minimieren", erklärt ein Vertreter von Lemme.

Kourtney selbst meldete sich noch nicht zu Wort. Allerdings wird sie derzeit alle Hände voll zu tun haben, denn sie brachte erst vor wenigen Wochen Baby Rocky zur Welt. Weil Gatte Travis derzeit aber auf Tour ist, soll die 44-Jährige ein wenig überfordert sein. "Sie hat wirklich zu kämpfen – Jetlag und ein Neugeborenes plus die ganze Familie sind kein Spaß", erklärte ein Insider The Sun.

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Januar 2023

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im Januar 2024

