Nach Hochwasser: Amal und George Clooney sind wohl umgezogen

Das Jahr startete für die beiden nicht allzu gut. Seit einigen Wochen steht George (62) und Amal Clooneys (46) Anwesen im englischen Berkshire größtenteils unter Wasser. Schuld daran sind sehr starke Niederschläge. Es ist leider nicht das erste Mal – bereits wenige Monate zuvor hatte der Regen das Grundstück größtenteils überflutet. Nun scheint das Ehepaar genug zu haben. George und Amal sollen umgezogen sein!

Wie Daily Mail berichtet, soll das Paar gemeinsam mit seinen Kindern Ella und Alexander in ihre Villa Domaine Le Canadel, die in dem französischen Dorf Brignoles steht, gezogen sein. In den vergangenen Wochen wurde die Familie dort immer wieder beim Bummeln gesichtet. Ob sie das Haus in Berkshire nun verkaufen wollen oder irgendwann doch wieder dorthin zurückkehren werden, wird die Zukunft zeigen. Bisher äußerte sich das Paar nicht öffentlich zu dem vermeintlichen Umzug.

George und Amal kauften ihr Haus in Frankreich bereits im Jahr 2021. Für ihr Traumhaus griffen die beiden tief in die Tasche. Laut Daily Mail zahlte das Paar etwa 7,9 Millionen Euro. Für das Geld bekommen die zwei jedoch einiges geboten. Unter anderem verfügt die Villa über einen Pool, einen Tennisplatz und einen zehn Hektar großen Weinberg.

Getty Images George und Amal Clooney, Ehepaar

Getty Images Amal und George Clooney bei der Premiere von "The Tender Bar" in Los Angeles, Oktober 2021

Getty Images Amal und George Clooney im März 2019 im Buckingham Palace

