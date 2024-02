Sam Asghari hat keine Lust auf Britneys Drama mit Justin!

Er will damit nichts zu tun haben! Im vergangenen Jahr veröffentlichte Britney Spears (42) ihre Memoiren "The Woman in Me" – und in diesen schoss die Sängerin mächtig gegen ihren Ex-Freund Justin Timberlake (43). Seitdem scheint das einstige Paar hin und wieder in der Öffentlichkeit gegeneinander zu sticheln: So performte Justin kurz darauf seinen Hit "Cry me a River", was Fans als Nachricht an Britney verstanden. Einer hat jedoch gar keine Lust auf das ganze Drama: Britneys Noch-Ehemann Sam Asghari (29)!

Das macht der 29-Jährige jetzt in einem Interview mit People klar. "Ich versuche, keine Unterhaltungsnachrichten zu verfolgen. [...] Das ist etwas, in das ich mich nie einmische, weil ich denke, dass das Privat- und das Berufsleben zwei verschiedene Dinge sind", erklärt Sam und fügt hinzu: "Ich war noch sehr jung, als die beiden zusammenkamen [...]. Und die Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche können sich völlig von der Realität unterscheiden." Trotz ihrer Trennung im vergangenen Jahr wolle er Britney einfach nur "unterstützen".

Obwohl sich der Fitnesstrainer in der Öffentlichkeit recht harmonisch präsentiert, scheint es hinter den Kulissen anders abzulaufen: Sam soll von seiner Noch-Ehefrau Entschädigungszahlungen fordern! "Sam ist der Meinung, dass er für alles, was er mit Britney durchgemacht hat, angemessen entschädigt werden sollte", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Genaue Zahlen sind bislang nicht bekannt – mit der von Britney angebotenen Summe sei er aber nicht zufrieden.

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Februar 2002

Anzeige

Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de