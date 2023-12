Nach Justins Sticheleien: Britney Spears schießt zurück

Die Schlammschlacht geht in die nächste Runde! Britney Spears (42) veröffentlichte im Oktober ihr Memoiren "The Woman in Me" und sorgte daraufhin für Schlagzeilen. Unter anderem spricht sie in dem Buch über ihre Ex-Beziehung zu Justin Timberlake (42) – dabei kommt er nicht sehr gut weg. Nachdem der Musiker Andeutungen auf das Drama zwischen ihm und seiner ehemaligen Partnerin machte, meldet sich nun die Sängerin ebenfalls zu Wort – und schießt heftig gegen Justin!

Auf ihrem Instagram-Account behauptet Britney: "Psst, ich habe nie erwähnt, wie ich ihn im Basketball geschlagen habe. Und er hat geweint! Aber 'keine Respektlosigkeit'", wettert sie. Dabei nutzt die "Toxic"-Interpretin die gleichen Worte, die Justin als Entwarnung gegeben hatte, bevor er die Trennungshymne "Cry Me a River" performte. Britney führt weiter aus: "Oh mein Gott! Die Stories, die ich erzählen könnte. Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte und ich habe nicht einmal die Hälfte erzählt."

Bereits zuvor verriet ein Insider gegenüber OK!, dass die 42-Jährige angeblich eine Fortsetzung ihres Buches plane, in dem sie weitere Geschichten über ihren Verflossenen auspacken wolle. "Sie wird noch mehr von ihren Erfahrungen mit Justin erzählen. Sie hätte leicht vier oder fünf Bücher füllen können", gab die Quelle preis.

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake 2001 in New York

Getty Images Britney Spears im Juli 2015

