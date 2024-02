Schauspielerin Amanda Bynes verrät ihre Lieblingsrolle!

Amanda Bynes (37) spricht über ihre Lieblingsrolle! Die Amerikanerin hat 2010 die Schauspielerei an den Nagel gehängt, da sie mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Dennoch hat sie eine beachtliche Karriere zu verzeichnen – sie spielte in Filmen wie "She's the Man", "Einfach zu haben" und "What a Girl Wants" mit. Nun verrät Amanda, welche Rolle ihr während ihrer 14-jährigen Schauspielkarriere am meisten Spaß gemacht hat.

"Ich würde wahrscheinlich 'What I Like About You' sagen", verrät Amanda auf TikTok. "Diese Fernsehserie war superlustig", betont die 37-Jährige und fügt hinzu: "Ich habe gerne mit Jennie Garth (51) und Leslie Grossman (52), Wesley Jonathan (45) und Simon Rex (49) gearbeitet. Es war so eine tolle Erfahrung." In der Serie spielt Amanda die temperamentvolle Holly, die gemeinsam mit ihrer Schwester ihr Leben in New York City meistert. Der Fokus der Handlung liegt auf der zwischenmenschlichen Beziehung der beiden Schwestern.

Amanda hat sich in Hollywood durch ihr Mitwirken an vielen bekannten Filmen im Laufe ihres Lebens einen Namen gemacht. Nun wolle sie lieber einer "beständigen Arbeit" als Nageldesignerin nachgehen. Sie könne es "kaum erwarten, [ihre] Lizenz zu bekommen", gab sie zu. "Ich freu mich so darauf, dass ich bald anfange, Nägel zu machen."

Anzeige

Snorlax / MEGA Amanda Bynes

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes, 2006

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes, 2013 in New York

Anzeige

Hättet ihr damit gerechnet, dass Amandas Lieblingsschauspieljob bei "What I Like About You" war? Ja, auf jeden Fall! Ich hätte mit einer anderen Antwort gerechnet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de