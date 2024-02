Verliebt? Mike Heiter und Leyla lernen sich richtig kennen!

Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27), die sich im Rahmen des Dschungelcamps kennengelernt hatten, scheinen ihre Beziehung auf die nächste Stufe zu heben. Mike teilte kürzlich ein kuscheliges Foto von sich und Leyla auf Instagram und fügte hinzu: "Kennenlernphase läuft gut." Leylas Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Die Frankfurterin kommentierte das Bild prompt mit Herz-Emojis. Dies deutet darauf hin, dass zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft zu sein scheint. Ihre Fans und Follower sind von dieser Entwicklung begeistert und unterstützen das Paar enthusiastisch in ihrem gemeinsamen Glück.

Seit ihrer gemeinsamen Zeit im Dschungelcamp wurden Mike und Leyla immer wieder zusammen gesehen, was zu Spekulationen über eine mögliche Romanze führte. Kürzlich schienen sie diese Gerüchte zu bestätigen, als sie sich öffentlich küssten. Dies war ein deutliches Zeichen, dass ihre Beziehung ernster wird. Ihre Fans, darunter auch einige bekannte Gesichter wie Aleksandar Petrovic (32) und Andrej Mangold (37), drücken ihre Begeisterung und Unterstützung aus. "Läuft bei euch", scherzt Aleks, während der Ex-Bachelor hingegen hinzufügt: "Hoffentlich wird da Liebe draus, ich gönne es euch von Herzen". Dies zeigt nicht nur die Beliebtheit des Paares, sondern auch die Hoffnung ihrer Anhänger, dass ihre Beziehung Bestand hat.

Sowohl Mike als auch Leyla verdanken Datingshows ihre Prominenz. Der Essener war 2017 Teil der ersten deutschen Staffel von Love Island gewesen. In der Sendung hatte er auch seine spätere Partnerin Elena Miras (31) kennengelernt. Mit der Schweizerin ging es nach dem Ende des Formats so richtig schnell – die zwei wurden nicht nur ein Paar, sondern auch Eltern! Gemeinsam begrüßten sie die kleine Aylen auf der Welt. Doch nur kurz nach der Geburt zerbrach ihre Liebe. Seine Tochter sieht Mike seitdem selten, die Liebe für sie ist jedoch groß. Das betonte er erst kürzlich im Dschungelcamp: "Die Beziehung zu Elena habe ich nie bereut. Es ist das Schönste daraus entstanden, was wir haben."

Mit seiner ehemaligen Beziehung zur Mutter seiner Tochter hat Mike heute abgeschlossen. Ob Leyla nun die Frau seines Lebens wird? Seit dem Ende der Show lernen sich der 31-Jährige und die 27-Jährige immer weiter kennen. Einer dürfte das aber gar nicht gefallen: Kim Virginia Hartung (28). Die Flugbegleiterin hatte bei Are You The One – Reality Stars in Love mit Mike angebandelt. In der Sendung war es zwischen ihnen auch zum Sex gekommen. Nach den Dreharbeiten trafen sie sich weiter – eine Beziehung kam aber nicht zustande. Ihren Frust darüber ließ die Influencerin daraufhin im TV-Urwald raus, an dem sie ebenso wie Mike und Leyla teilnahm. In der Show beleidigte Kim ihren Ex-Flirt und behauptete: "Du hast kein Geld, du bist lügnerisch, du bist manipulativ, redest böse über deine Ex-Freundinnen, hast Haarausfall, gibst nichts zu, stellst mich als Lügnerin hin."

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Instagram / mikeheiter Mike Heiter mit seiner Tochter Aylen

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter, Realitystars

