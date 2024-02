Wegen Ehefrau? Detlef Soost hatte Angst vor innigen Tänzen

Wird das zur Herausforderung für Detlef D! Soost (53)? Der Choreograf stellt sich in diesem Jahr dem TV-Abenteuer Let's Dance und gab vergangenen Freitag sein Debüt auf dem berühmt-berüchtigten Tanzparkett. In der Kennenlernshow wurde der Berliner mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) verpaart, die für ihr Feuer bekannt ist. Könnte das noch zur Zerreißprobe für Detlef und seine Frau Kate Hall (40) werden?

"Ich hatte das größte Muffensausen davor, mit einer anderen Frau als meiner Ehefrau, so eng aneinander zu tanzen", gibt der 53-Jährige im Interview mit RTL zu. Mit Ekat scheint Detlef das aber letztendlich doch ganz leicht gefallen zu sein, wie er erklärt: "Auf total professionelle Art und Weise: Bei ihr konnte ich das sofort. Das war alles selbstverständlich." Aber was sagt Kate eigentlich dazu, dass ihr Liebster sich in die Obhut einer anderen Frau begibt? "Meine Frau ist ja sehr offen und hat keinen Ansatz für Eifersucht", stellt der Familienpapa klar.

Allseits bekannt ist es allerdings auch, dass Ekaterina gerne mal die Peitsche schwingt. "Das ist meine Tanzschule und wenn mir was nicht gefällt, kann ich diejenigen rausschmeißen", erklärte Detlef leichthin, denn für "Let's Dance" trainieren die zwei in seinem Studio in Berlin. Scherzhaft fügte er noch hinzu: "Wenn Ekat zu krass ist, dann muss ich einfach sagen: ‘Entschuldigung, Sie haben Hausverbot!’"

Getty Images Ekaterina Leonova und Detlef Soost bei "Let's Dance" 2024

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost, Tänzer

Getty Images Ekaterina Leonova und Detlef Soost bei "Let's Dance" 2024

