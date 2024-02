Bald TV-Rückkehr? Krebskranke Amy Dowden ist auf gutem Weg

Amy Dowden (33) gibt ein Gesundheitsupdate. Im vergangenen Jahr machte die Profitänzerin öffentlich, dass sie an Brustkrebs leidet. Sie hatte daraufhin eine Chemotherapie begonnen und sich das Brustgewebe entfernen lassen. Vor wenigen Tagen musste sie wieder ins Krankenhaus, aber nur kurze Zeit später gab sie wieder Entwarnung. Mittlerweile ist die Waliserin wieder auf dem Weg der Besserung. Könnte Amy bald vielleicht sogar auf dem TV-Tanzparkett stehen?

In ihrer Instagram-Story repostete die 33-Jährige ein Foto mit ihrem Physiotherapeuten: "Zurück auf der Tanzfläche und aufregende Pläne für die Zukunft", betitelte sie den Schnappschuss. Kehrt sie also bald auf die Tanzfläche zurück? Ihr Physiotherapeut wirkt zumindest optimistisch. "Nach den fantastischen Neuigkeiten und Amys letzten Scans geht es jetzt wieder mit der Reha weiter, um zurück auf die Tanzfläche zu kommen."

Im vergangenen Jahr konnte Amy nicht an "Strictly Come Dancing" teilnehmen. Von 2017 an war sie jedes Jahr in der britischen Let's Dance-Version zu sehen. 2019 schaffte sie es mit Karim Zeroual sogar auf Platz zwei. In ihrer bis dato letzten Staffel 2022 belegte sie mit James Bye den elften Platz.

