Detlef Soost will den Spaß bei "Let's Dance" nicht verlieren

Nach langem Warten wird seit vergangener Woche endlich wieder getanzt. Bei Let's Dance begeben sich die Stars nicht nur auf unbekanntes Terrain, sondern werden dabei auch auf Herz und Nieren geprüft. Einer der diesjährigen Teilnehmer ist Detlef Soost (53). Obwohl dem gebürtigen Berliner aufgrund seines Berufs als Choreograf das Tanzen nicht allzu fremd sein sollte, stellt das Ganze auch für ihn eine besondere Herausforderung dar. Promiflash verrät Detlef, welche Erwartungen er an seine Teilnahme hat.

"Ich habe mir früher immer die höchsten Ziele gesetzt und bin auch auf dem Weg zum Erfolg manchmal ein bisschen fest und verkrampft geworden", verrät er ganz ehrlich im Promiflash-Interview. Dabei sei der Spaß oft auf der Strecke geblieben. Deswegen hat er bei der Tanzshow vor allem einen Anspruch an sich selbst: "Ich habe mir vorgenommen, dass ich bei diesem Format – weil es auch ein Herzensformat ist – bei aller Leidenschaft, allem Ehrgeiz und bei aller Disziplin auch Spaß haben will."

In seiner Einschätzung zu seinen Chancen bei "Let's Dance" macht er deshalb auch deutlich: "Es ist mein Ziel, von Sendung zu Sendung zu kommen." Und um das zu erreichen, will der 53-Jährige besonders eines beibehalten: Er will er selbst bleiben. "Ich will nicht denken, dass ich mich verstellen muss, um Sympathien beim Publikum zu bekommen", meint Detlef dazu abschließend.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Detlef Soost, Choreograf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de