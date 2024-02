Läuft Schwiegertochter Nicola bei Victoria Beckhams Show?

Was hat es damit auf sich? Lange wurde vermutet, dass Victoria Beckham (49) und Nicola Peltz (29), die Frau von ihrem Sohn Brooklyn (24), wohl nicht auf einen Nenner kommen würden – doch das gehört der Vergangenheit an und die beiden sollen prächtig miteinander auskommen. Hat die Designerin ihrer Schwiegertochter nun eine ganz besondere Rolle gegeben? In diesem Monat wird Victoria in Paris ihre Herbst-Winter-Kollektion präsentieren – wird Nicola bei der Beckham-Modenschau laufen?

Auf Instagram lässt die Frau von David Beckham (48) ihre Fans an den letzten Tagen vor der Show teilhaben. Auf einem Schnappschuss posiert Victoria zusammen mit der hübschen Milliardärstochter Nicola vor einem Spiegel. "Vorbereitung auf die Show und Anproben in Paris", fügt die Unternehmerin dem Post hinzu. Deutet sie damit etwa an, dass die Brünette eines der Models sein wird?

Was zahlreichen Followern außerdem auffällt, ist der medizinische Stiefel an Victorias Fuß. Das Ganze trug sich am 14. Februar zu. Anstatt romantische Zweisamkeit mit ihrem Göttergatten zu genießen, musste sie in ein Krankenhaus. "Ich bin im Fitnessstudio hingefallen", erklärte die 49-Jährige ihrer Community im Netz.

Getty Images Cruz Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Victoria Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Victoria Beckham und Nicola Peltz

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckhams Fuß am Valentinstag 2024

