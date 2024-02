Unfall im Gym: Victoria Beckham hat sich den Fuß gebrochen!

So stellte sie sich den Tag der Liebe wohl nicht vor! Victoria Beckham (49) hat sich beim Training im Fitnessstudio das Fußgelenk gebrochen, wie ihr Ehemann David Beckham (48) auf Social Media mitteilt. Der Vorfall ereignete sich am Valentinstag, einem Tag, der für das Paar sonst im Zeichen der Liebe stand. Anstatt romantischer Stunden zu zweit musste Victoria den Tag jedoch mit Eisbeuteln und Schmerzen verbringen – und zwar im Krankenhaus. Ihr Liebster veröffentlicht im Netz bereits ein Foto des gebrochenen Fußes in einem medizinischen Stiefel und verrät erste Details.

Am 14. Februar selbst enthüllte die Designerin das Missgeschick bereits im Gespräch mit ihren Instagram-Fans. "Einen fröhlichen Valentinstag für mich. Ich bin im Fitnessstudio hingefallen", schrieb sie zu einem Foto ihres nackten Fußes, der von einem Eisbeutel bedeckt war. Ihr Ehemann scherzte damals noch über den Zeh seiner Gattin: "Wie groß ist dein Zeh? Das ist mir noch nie aufgefallen!" Eine Woche später verrät der ehemalige Fußballer nun, wie es seiner Frau geht. "Offenbar war der kleine Unfall meiner Frau im Fitnessstudio ein glatter Bruch...", schreibt er zu einem Foto des medizinischen Stiefels, der jetzt den Fuß der Musikerin ziert und in den kommenden Wochen wohl ihr treuer Begleiter sein wird.

David steht seiner verletzten Frau in dieser Zeit nun zur Seite. Der ehemalige englische Nationalspieler und das frühere Spice Girls-Mitglied sind schon seit 1999 miteinander verheiratet und zählen zu den absoluten Traumpaaren der Promiwelt. Im vergangenen Jahr wurde in ihrer Dokumentation "Beckham" einmal mehr deutlich, wie verliebt sie sind – und es immer waren. Denn vor allem David hatte in ihrer Kennenlernphase gar nicht genug von Victoria bekommen können. "Er war jede Sekunde am Telefon mit Victoria. Er blieb bis ein Uhr morgens am Telefon. Er war wie ein Süchtiger", enthüllte sein Kollege Gary Neville. Der Kicker sei teilweise vier Stunden gefahren, nur um seine Angebetete zu sehen.

Diese schon so lange anhaltende Liebe trotzt also selbst den schmerzhaftesten Herausforderungen. Am Tag der Liebe feiern sich David und Victoria Jahr für Jahr gegenseitig in den sozialen Medien und ließen die Welt auch in diesem Jahr an ihrem Glück teilhaben. Der Hottie pries die 49-Jährige als "großartige Ehefrau, Mutter und beste Freundin" an. "Ich liebe dich", versicherte er außerdem. Und die Mutter seiner Kinder ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ihrem Schatz ihre Gefühle zu offenbaren. Zu einem Foto, das David im lässigen Western-Look zeigte, schrieb sie auf Instagram: "Einen fröhlichen Valentinstag, Cowboy. Ich liebe dich so sehr!" Das Beckham-Paar zeigt, dass echte Liebe nicht nur in den leichten, sondern besonders in den herausfordernden Momenten zählt.

