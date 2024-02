Maria Clara Groppler trägt bei "Let's Dance" Kinderschuhe

Sie plaudert aus dem Nähkästchen. In diesem Jahr wagen sich wieder 14 Stars auf das Tanzparkett von Let's Dance. Mit dabei ist unter anderem auch Maria Clara Groppler (24). An der Seite von Profi Mikael Tatarkin muss sich die Comedienne nicht nur Woche um Woche in die Zuschauerherzen tanzen, sondern auch die Fachjury von ihrem Können überzeugen. Doch bevor das Abenteuer überhaupt beginnen konnte, stellte sich Maria eine besondere Hürde in den Weg.

In einem Video auf dem Instagram-Account der Show plaudert die 24-Jährige ein überraschendes Detail über ihre Teilnahme an der Show aus. "Mein Funfact ist, dass ich Schuhgröße 35 trage und 'Let's Dance' hatte tatsächlich Schwierigkeiten, passende Schuhe für mich zu finden", verrät sie. Eben auch deshalb mussten ganz besondere Maßnahmen für Maria ergriffen werden, die es so wohl eher selten gibt. Schmunzelnd berichtet sie den Fans im Netz: "Deswegen trage ich jetzt Kindertanzschuhe."

Schon am kommenden Freitag geht die beliebte TV-Show in ihre erste offizielle Runde. Nach der Kennenlernshow in der vergangenen Woche werden die Paare der 17. Staffel zum ersten Mal gemeinsam auf dem Parkett stehen. Maria und ihr Tanzpartner Mikael dürfen sich dann an einem Cha Cha Cha probieren. Welche Punktezahl ihr dieser am Ende einbringt, wird sich noch zeigen.

RTL / Stefan Gregorowius Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Valentin Lusin, Maria Clara Groppler, Tony Bauer, Anastasia Stan, Paul Lorenz und Sophia Thiel bei "

Instagram / mariaclaragroppler Maria Clara Groppler, Komikerin

