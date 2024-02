Aufregend! Das sind die Tänze der ersten "Let's Dance"-Show

Die Let's Dance-Fans sollten jetzt aufpassen! Seit Jahren begeistert die Tanzshow deutschlandweit die Zuschauer: In diesem Jahr ging "Let's Dance" zum 17. Mal an den Start! Bereits bei der Kennenlernshow konnten die diesjährigen Kandidaten rund um Lulu Lewe und Lina Larissa Strahl (26) ihr Können unter Beweis stellen: So schwebte Mark Keller (58) unter anderem mit einem Wiener Walzer über das Parkett. Doch welche Tänze werden die Kandidaten mit ihren Profitänzern am morgigen Abend performen?

Wie die Show auf dem offiziellen Instagram-Account bekannt gibt, wird sich Stefano Zarrella (33) mit seiner Partnerin Mariia Maksina (26) an einem Tango versuchen, während seinem Kontrahenten Detlef D! Soost (53) ein langsamer Walzer zugeteilt wurde. Sowohl Tony Bauer (28) und seine Tanzpartnerin Anastasia Stan als auch Maria Clara Groppler (24) und Mikael Tatarkin werden auf dem Tanzparkett einen Cha Cha Cha hinlegen. Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) werden einen Quickstep aufführen, ebenso wie die "Bibi & Tina"-Darstellerin Lina und ihr Partner Zsolt Sándor Cseke (36).

Auch Mark und Sophia Thiel (28) mit ihren Tanzpartnern Kathrin Menzinger (35) und Alexandru Ionel (29) werden sich den Herausforderungen des Cha Cha Chas stellen, während Eva Padberg (44) und Paul Lorenz (37) mit einem langsamen Walzer über das Parkett schweben. Bei Tillmann Schulz und Patricija Ionel (29) wird es leidenschaftlich: Sie werden einen Tango zum Besten geben! Mit einem Jive wollen sowohl Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36) als auch Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) ihr Können beweisen. Aber auch ihr Mitstreiter Biyon Kattilathu (39) mit seiner Partnerin Marta Arndt (34) versucht sich an dem energiegeladenen Tanz. Lulu und Massimo Sinató (43) performen wiederum einen Tango.

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

Getty Images Mariia Maksina und Biyon Kattilathu bei "Let's Dance"

Getty Images Tillman Schulz und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

