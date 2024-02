Nach Gebetsaufruf: Justin und Hailey Bieber besuchen Kirche

Was hat das zu bedeuten? Seit 2018 gehen Hailey (27) und Justin Bieber (29) nun schon als verheiratetes Paar durchs Leben. Dabei machen der Sänger und das Model aber immer wieder mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam – einige von ihnen führen zu großer Sorge bei den Fans. Erst vor wenigen Tagen befeuerte Haileys Papa Stephen Baldwin (57) dies nur, indem er zum Gebet für die beiden aufrief. Nun wurden Hailey und Justin selbst bei einem Gottesdienst gesichtet!

Schnappschüsse, die Page Six vorliegen, zeigen das Paar beim Verlassen der Churchome Church in Beverly Hills – nur Stunden nachdem Stephen seine Sorgen bekundete. In der Kirche sollen die zwei an einem Nachtgottesdienst teilgenommen haben. Auf den Fotos hat Justin die Kapuze seines grauen Pullovers tief ins Gesicht gezogen und bedeckt zudem mit einem schwarzen Schal einen großen Teil seines Kopfes. Hailey läuft derweil in einem gelben Sweatshirt mit betretener Miene wenige Schritte voraus.

"Christen, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, nehmt euch einen Moment Zeit, um ein Gebet für sie zu entrichten, damit sie Weisheit und Schutz erhalten", bat Stephen seine Follower vor wenigen Tagen auf Instagram. Laut ihm seien Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, häufig mit "besonderen Herausforderungen" konfrontiert. Genauer erklärte der Schauspieler seine Zeilen aber nicht.

Justin und Hailey Bieber

Hailey Bieber im Dezember 2022

Stephen Baldwin, Schauspieler

