Ryan Gosling und Co. werden bei der Oscar-Verleihung singen!

Die Planung der Oscar-Verleihung ist in vollem Gange. Am 10. März ist es wieder so weit: Zum 96. Mal werden die begehrten Trophäen verliehen. Nach Bekanntgabe der Nominierungen, darunter "Oppenheimer" mit neun und Barbie mit sechs Nominierungen, wurden nach und nach weitere Details über den Abend enthüllt. Nun geben die Veranstalter preis, wer den Abend mit seinen musikalischen Auftritten begleiten darf.

Wie unter anderem Just Jared berichtet, werden alle Nominierten für den besten Song auf der Bühne stehen. Dazu gehören Becky G (26) mit "The Fire Inside" aus der dramatischen Komödie "Flamin' Hot", Jon Batiste (37) mit dem Song "It Never Went Away" aus "American Symphony" und Scott George und die Osage Singers mit "Wahzhazhe (A Song For My People)" aus dem Film "Killers of the Flower Moon". Zudem wurden zwei Lieder aus "Barbie" nominiert, die beide unabhängig voneinander vorgetragen werden: Ryan Gosling und Mark Ronson (48) mit "I'm Just Ken" und Billie Eilish (22) und Finneas O'Connell singen "What Was I Made For?".

Auch der Werbefilm für die Oscar-Verleihung wurde im Barbie-Stil produziert. Der Moderator Jimmy Kimmel (56) tauchte hierbei in die Welt des "Barbie"-Films ein. America Ferrera (39), Kate McKinnon (40) und Ryan Gosling (43) schlüpften hierfür in ihre ursprünglichen Rollen und halfen Jimmy zurück, vom Barbie-Land ins Oscars-Land zu gelangen.

