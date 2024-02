Wegen Sicherheitsprozess: Wie viel muss Prinz Harry blechen?

Auf ihn wird noch so einiges zukommen! Seit dem Niederlegen ihrer royalen Pflichten erhalten Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) nicht mehr dasselbe Maß an Sicherheit wie ihre arbeitenden Verwandten. Dagegen ging der Rotschopf gerichtlich vor – und scheiterte: Der zuständige Richter lehnte Harrys Antrag auf vollumfänglichen Polizeischutz ab. Mit dem Urteil ist er offensichtlich nicht zufrieden, denn er legte Berufung ein. Der Prozess wird Harry sicherlich nicht nur einige Nerven, sondern auch ordentlich Geld kosten!

Wie aus einem Dokument, das unter anderem Mirror vorliegt, hervorgeht, kostete Harrys Prozess den britischen Steuerzahler bereits eine ganze Stange Geld: So sollen sich die Gerichtskosten im Fall des 39-Jährigen bereits auf über 465.000 Euro belaufen. Sollte Harry mit seiner Berufung nicht erfolgreich sein, muss er diese Summe zurückzahlen. Hinzu kommen seine eigenen Anwaltskosten, die sich inzwischen angeblich auf rund 580.000 Euro summiert haben – wenn nicht sogar mehr. Dementsprechend könnte es sein, dass Harry in naher Zukunft eine Summe von über einer Million Euro blechen muss!

Was wohl Queen Elizabeth II. (✝96) zu den Schlagzeilen um ihren Enkel sagen würde? Wie das Medium bereits berichtete, wurde dem Gericht ein Brief vorgelegt, der im Namen der einstigen Monarchin von ihrem ranghöchsten Mitarbeiter 2020 verfasst worden war: So geht aus dem Schriftstück hervor, dass die Queen damals sehr besorgt um Harry und Meghans Sicherheit war. "Sie werden verstehen, dass die Sicherheit des Herzogs und der Herzogin von Sussex für Ihre Majestät und ihre Familie von größter Bedeutung sind", hieß es.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2022

Anzeige

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de