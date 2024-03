4:30 Uhr früh: So hart ist Tillmans "Let's Dance"-Training!

Patricija Ionel (29) tut alles, um aus Tillman Schulz (34) den Dancing Star 2024 zu machen! Der Start bei Let's Dance verlief für den Unternehmer eher holprig. In der Kennenlernshow konnte er von der strengen Jury lediglich sieben von insgesamt 30 Punkten ergattern – damit landete er in dem Juroren-Ranking auf dem letzten Platz. Mit der Profitänzerin Patricija an seiner Seite kann der Investor nun aber an seinen Baustellen arbeiten – und dabei wird Tillman ziemlich hart rangenommen!

"Der Körper schläft noch so ganz, ganz früh morgens und du musst trainieren, du musst fleißig sein", erklärt die Tänzerin im Interview mit RTL ihre Entscheidung, ihren Schützling um 4:30 Uhr ins Tanzstudio zu ordern. Selbst am Abend belästige die Litauerin Tillman noch mit Videos ihrer Choreografie, die er sich einprägen soll. Doch der Unternehmer sieht ein, wie wichtig Disziplin sei: "Ohne Fleiß kein Preis."

Trotz der harten Kritik der Juroren ist Tillman motiviert. "Jeder hat seine Meinung dazu. Nächste Woche geht es weiter", erklärte der 34-Jährige gegenüber dem Sender und sei optimistisch, dass Patricija aus ihm noch einiges rausholen könne. "Man weiß ja, nur unter Druck wird aus Kohle ein Diamant", sah er ein.

Getty Images Tillman Schulz und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2024

Getty Images Tillman Schulz und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Getty Images Daniel Hartwich, Tillman Schulz und Mark Keller bei "Let's Dance"

