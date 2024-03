Ann-Kathrin kennt Namen dieses "Let's Dance"-Jurors nicht

Da muss sie aber noch etwas pauken. Mit ihrer Teilnahme an Let’s Dance begibt sich Ann-Kathrin Bendixen auf ungewohntes Terrain. Denn normalerweise reist die Influencerin auf ihrem Motorrad quer über den Globus. Dass sie daher noch so einiges über die beliebte Tanzshow zu lernen hat, beweist sie in einem aktuellen Interview. Beim Namen dieses "Let’s Dance"-Jurors gerät Ann-Kathrin sichtlich ins Straucheln.

Im Interview mit RTL sorgt die 24-Jährige mit ihrem kleinen Patzer für einen wahrlich lustigen Moment. Denn ausgerechnet beim Thema Jury scheint sie noch eine Menge Nachholbedarf zu haben. Während sie Joachim Llambis (59) Namen bereits auf dem Schirm zu haben scheint, nennt sie Jorge González (56) mal eben den "netten Linken." Ihr Tanzpartner Valentin Lusin (37) kann das Ganze augenscheinlich nur schwer verkraften. Etwas peinlich berührt reagiert er auf Ann-Kathrins Fauxpas nur mit: "Das glaubt uns keiner!"

Auch wenn sie in Sachen Jurynamen noch das ein oder andere zu lernen hat, wird nun vorerst etwas anderes oberste Priorität für Ann-Kathrin haben: Ihr Tanz in der ersten offiziellen "Let's Dance"-Show dieser Staffel. Gemeinsam mit Profi Valentin wird sie sich da an einem Jive versuchen. Welche Punktzahl ihr dieser am Ende einbringen wird, wird sich dann zeigen.

